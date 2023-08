Belen Rodriguez, rompe il silenzio: «1,2,3 scatenatevi»: fan impazziti. Ecco il post ambiguo

Belen mette a tacere tutti. Stanca dei gossip che le ronzano attorno, l'ex conduttrice delle Iene decide di dare una stoccata e pubblica un post su Instagram: «1,2,3 scatenatevi» scrive nella caption sotto. Nella serie di scatti pubblicati, Belen è accanto ad amici di vecchia data, in particolare uno: Elio Lorenzoni. Prima mano nella mano, poi abbracciati insieme ad altri amici e, infine, loro due da soli. Ma l'ex signora De Martino precisa: «Ultima foto 10 anni fa…». Et voilà, la frecciata ai rumors delle ultime settimane arriva dritta e fa tacere tutti. O, forse, ha voluto lanciare una bomba, scoprendo le carte con Elio?



La frecciata

Un gesto chiaro e diretto per far intendere quanto siano vani i gossip dell'ultimo periodo che vedono in Elio la nuova fiamma di Belen, dopo la separazione da Stefano.

Pioggia di commenti da parte degli utenti, alcuni dei quali increduli del messaggio diretto della showgirl. «Ma scusate il significato di questo post è che lei e il ragazzo moro sono amici da dieci anni.No?» si legge, e ancora: «Sta solo dicendo che è un amico che conosce da dieci anni». Ma, d'altro canto, c'è chi invece sostiene che il messaggio di Belen è un altro.

L'ambiguità

In molti, infatti, sostengono che Belen sia uscita allo scoperto con Elio, e sotto il post hanno scritto commenti al veleno: «Come fai a cambiare uomini così velocemente??», «Belen insegna il significato di non perdersi d’animo», «No vabbè ma non si possono sganciare ste bombe così!», «Andiamo con il 3 figlio che poi lo cresce Stefano!» e così via. Quale sarà il vero significato del post?