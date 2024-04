Belen Rodriguez da Cattelan parla delle corna del suo ex: come mai ha perdonato Stefano de Martino

Belen Rodriguez è stata ospitata nella puntata di Stasera c'è Cattelan, andata in onda su Rai Due lo scorso 10 aprile: la showgirl argentina ha parlato molto di sé e, soprattutto, è tornata sulla fine della sua lunga relazione con Stefano De Martino e sui numerosi tradimenti di cui l'ex ballerino di Amici si sarebbe reso protagonista. Ma non è tutto: Belen ha anche dichiarato di aver perdonato il suo ex marito. Ma per quale motivo è successo? Cosa avrà mai affermato nel salotto televisivo di Rai Due? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa ha detto nel corso della puntata sul suo altalenante matrimonio e sulla fine di quella lunghissima relazione che per anni è stata in grado di tenere gli italiani incollati alle notizie di gossip… Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB