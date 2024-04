Adriano Panatta in campo contro la violenza sulle donne. L'ex campione di tennis ospita un corso di autodifesa nel suo Raquet Club: «E' un crimine odioso, bisogna fermarlo» Video

TREVISO - Donne a lezione di autodifesa nel Raquet Club di Adriano Panatta. L'ex campione di tennis scende in campo per una partita cruciale: quella contro la violenza di genere. E lo fa spalancando le porte del suo centro sportivo per un corso gratuito di difesa personale dedicato alle donne e patrocinato dal Comune di Treviso. «La violenza sulle donne è uno dei crimini più odiosi e purtroppo non ha freno - spiega l'ex atleta -. Mi fa male sentire di donne maltrattate, per questo ho deciso di dare il mio contributo a questa iniziativa. So che non risolverà le cose ma mi fa sentire meglio ed è un piccolo segnale di attenzione verso questa problematica».

Il corso sarà tenuto dall'istruttore Carlo Pelloni Martini, che stamattina a Ca' Sugana, durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, ha dato illustrato qualche mossa di autodifesa insieme, appunto, a Panatta.