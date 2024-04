Baby gang, la soluzione di Panatta: «Bisogna ripristinare le pene corporali»

TREVISO – Per arginare il preoccupante fenomeno delle baby gang occorre ripristinare le pene corporali. Non usa giri di parole l’ex stella del tennis italiano Adriano Panatta, che oggi a Treviso ha presentato un’iniziativa del suo Racquet Club, un corso gratuito di difesa personale dedicato alle donne.

Panatta ha spiegato la sua “ricetta” contro le baby gang. «Non vorrei dire una cosa forte ma la dico lo stesso – aggiunge – bisognerebbe in qualche modo ripristinare le pene corporali. Tre o quattro nerbate nel fondoschiena (per parafrasare, ndr) non farebbero male secondo me».