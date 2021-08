Schianto in auto nella notte: gravissimi un ragazzo e una ragazza di 20 anni

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Nella notte del 19 agosto, attorno all’una, c'è stato un gravissimo incidente a Presina, frazione di Piazzola sul Brenta: due giovani, un ragazzo e una ragazza, di venti anni, sono rimasti feriti in modo serio, sono stati ricoverati in ospedale a Padova in prognosi riservata.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 94, l'auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi è finita fuori strada. Ancora da accertare le cause del sinistro, l'impatto è stato molto violento.