Schianto frontale all'incrocio per Bibione: auto sfasciate e quattro feriti, grave una donna

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Schianto frontale sulla strada per il mare: in 4 finiscono in ospedale. È pesante il bilancio dell'incidente stradale che questa mattina verso le 8 è accaduto a San Michele al Tagliamento. Una coppia di coniugi di Rivignano (Udine), con la mamma di lei, è finita in ospedale assieme a un uomo di Teglio Veneto (Venezia).

L'incidente si è verificato all'incrocio tra la Statale 14 e la strada Regionale 74 che porta a Bibione. Tutto è al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile di Portogruaro, ma secondo una prima ricostruzione il conducente di una Citroen, con a bordo i tre friulani e che arrivava da Latisana, stava svoltando sulla strada Regionale proprio mentre nel senso opposto stava per arrivare la Bmw dell'uomo di Teglio. I due veicoli si sono scontrati frontalmente. Un botto impressionante in cui i friulani sono rimasti bloccati nell'abitacolo. Sono dovuti arrivare i Vigili del fuoco per liberare i malcapitati. Sul posto sono poi arrivati i sanitari di Latisana con l'ambulanza e i colleghi di Udine con l'elicottero. Ad avere la peggio la donna più anziana che è stata elitrasportata all'ospedale di Udine. In quello di Latisana invece gli altri 3. Inevitabili le code nella zona.