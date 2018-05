Intanto salgono a quattro le ore di sciopero proclamate in provincia di Padova, con un presidio davanti alle Acciaierie Venete, rispetto alle due proclamate per il settore metalmeccanico in tutto il Veneto. «Siamo ormai in presenza - affermano oggi in una nota i sindacati di categoria - di una interminabile catena di morti sul lavoro che in questi mesi ha funestato il Veneto e il paese, che occorre fermare al più presto per garantire a tutti i lavoratori e in tutti i luoghi di lavoro il diritto alla salute e alla sicurezza».



La situazione degli incidenti sul lavoro in Veneto e della categoria metalmeccanica in particolare, verranno discusse al tavolo regionale con gli assessori al Lavoro, alla Sanità e con lo Spisal regionale il 22 maggio prossimo a Palazzo Balbi, sede della Regione, con presidio dei delegati Rsu e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di Fim Fiom e Uilm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Sette persone indagate per l'incidente alle Acciaierie Venete della scorsa domenica. Quel giorno, a Padova, quattro operai sono stati travolti da una colata di acciaio fuso e sono rimasti ustionati, due in modo gravissimo. L'impianto è sotto sequestro.