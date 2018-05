di Vittorino Compagno

VIGONOVO - «Mi sento un miracolato. Mi trovavo con un mio collega ad una cinquantina di metri dal luogo in cui è caduta la siviera, ossia il grande recipiente a forma di secchio che raccoglie ildal forno per essere trasportato e versato nelle apposite forme. Stavamo rivestendo all'interno con del materiale refrattario proprio una siviera di riserva. Il mio collega si trovava dentro il grande recipiente, mentre io ero all'esterno. All'improvviso c'è stato. Mi sono girato e. Sono stato investito in tutto il corpo dagliche volavano dappertutto, ma sono riuscito aprima che la massa incandescente che si stava allargando sul pavimento giungesse sotto i miei piedi».Al collega è andata decisamente peggio: «Lui, che inizialmente era stato protetto dagli schizzi perché si trovava all'interno della siviera,. Si è bruciato tutti i piedi, nonostante indossasse le. Anche lui, mentre scappava, è stato investito dagli schizzi incandescenti in tutto il corpo. Uno in particolare, più grosso degli altri, lo ha colpito allaprocurandogli una grossa ferita.. Gli schizzi fiammeggianti hanno forato i vestiti e ci hanno colpito in tutto il corpo, specialmente alla schiena, ai fianchi e all'addome. E' stato un inferno di fuoco».Il 34enneè undi Vigonovo alle dipendenze di una azienda friulana che ha in appalto alla fonderia delle, in Riviera Francia, alcuni lavori di manutenzione. Tra i quattro feriti di domenica mattina, dopo il grave incidente successo all'interno di un capannone adibito ad altoforno, è quello che se l'è cavata meglio.