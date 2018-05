Il deputato Pd Zan: «Subito interrogazione al ministro del Lavoro»

LA CISL «Ancora un terribile incidente sul lavoro. È una carneficina senza soluzione di continuità che ci addolora e ci indigna come sindacato. La politica ponga il tema del lavoro e della garanzia di sicurezza tra le priorità dell'azione di governo. Servono più controlli, più investimenti, più prevenzione». Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sul grave incidente sul lavoro nelle Acciaierie venete a Padova, esprimendo vicinanza alle famiglie dei lavoratori gravemente feriti

PADOVA - L'incidente avvenuto questa mattina alle Acciaierie Venete scuote il mondo del lavoro e della politica. Ilha annunciato un'interrogazione immediata al Ministro del Lavoro.«Un altro terribile incidente alle Acciaierie Venete, dopo l'operaio morto nel 2013. Non è possibile che ancora nel 2018 accadano fatti atroci come questo sul posto di lavoro, soprattutto in un settore così delicato come quello della lavorazione dell'acciaio. Presenterò subito unperché vi sia lae le cause dell'incidente. Esprimo solidarietà alle famiglie dei quattro lavoratori coinvolti».