PADOVA - Unadrammatica dell'incidente di ieri alle Acciaierie Venete, dove quattro operai sono rimasti gravemente ustionati, due di loro con ferite sul 100% del corpo . A parlare è un collega dei feriti, Gianni Gallo, racconta quei momenti concitati, quando solo la paura e l'istinto di spravvivenza, in genere, prendono il sopravvento: «È stato come un, unche. Poi, mentre fuggivo, mi sono trovato davanti Todita, che chiedeva aiuto, e ha fatto in tempo a dirmi che sotto c'era l'altro collega».Gianni Gallo è fra quelli che si sono salvati, i miracolati, ma non ri4esce a togliersi dalla testa le immagini dei colleghi: «Non dimenticherò mai come li ho visti:- aggiunge -».