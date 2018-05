di Alda Vanzan - Marina Lucchin

PADOVA - Perché un perno praticamente nuovo di zecca, e per giunta verificato non più tardi di qualche settimana fa, improvvisamente ha ceduto? Non è che, magari, aveva qualcosa che non andava sin da quando è stato costruito e nessuno se ne era accorto? Un difetto. Di questo si parla a mezza voce alledi Padova. Unma, chissà, forse lesionato sin da quando è stato costruito. Del resto, la dinamica dell'incidente che domenica mattina hanello stabilimento padovano di riviera Francia, di cui due in maniera grave con ustioni su tutto il corpo, non riesce a trovare spiegazione. L'azienda, presieduta da Alessandro Banzato,ma fonti interne ribadiscono che tutti i protocolli di revisione sono sempre stati rispettati. Terribile il racconto dei sopravvissuti, come Simone Vivian, 34 anni, residente a Vigonovo: «E' stato un inferno di fuoco, ma sono vivo» è il messaggio inviato subito al padre.