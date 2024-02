Codevigo. Scoppia l'incendio nel garage, le fiamme si estendono alla legnaia

CODEVIGO (PADOVA) - Scoppia l'incendio in un garage, le fiamme aggrediscono anche la legnaia. Questa mattina, 3 febbraio, intorno alle 7.15 i vigili del fuoco sono accorsi in via Argine Sinistro Brenta a Santa Margherita di Codevigo.

Arrivati con un'autopompa, due autobotti e sette operatori, si sono messi al lavoro per spegnere l'incendio, che nel frattempo si era esteso alla legnaia retrostante.

Nessuno è rimasto ferito. Dentro al garage sono state trovate due bombole di Gpl. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.