Jesolo, il tetto fotovoltaico prende fuoco: alta colonna di fumo in cielo

JESOLO (VENEZIA) - Incendio di un tetto fotovoltaico di una casa in fase di costruzione in via Cristo Re a Jesolo: nessuna persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo si è alzata ed è stata visibile a chilometri di distanza. Il rogo si è sviluppato alle 10.40 di mercoledì 31 gennaio.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, San Donà e Mestre con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala il carro aria e 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando la propagazione del rogo alle altre vicine altre abitazioni Le operazioni di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.