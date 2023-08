VIGONZA - Ladri in pizzeria poco prima della chiusura. E' accaduto mercoledì verso le 22.15 all'interno della pizzeria per asporto "Al Peperoncino" di via Carpane a Vigonza. Come racconta Giobatta Polato, 36 anni, titolare del locale, con due sedi anche in provincia di Venezia, a Oriago di Mira e Dolo, «mi hanno rubato dalla pizzeria la borsa con dentro l'incasso della sera, il computer Mac ed il telefono del locale. Un bottino di quasi tremila euro. Stavamo chiudendo: io ero sul retro e la ragazza che lavora da me si stava cambiando per andare a casa. Ad un certo punto, avvertendo un rumore, sono arrivato verso il bancone della pizzeria e ho visto un uomo scappare via e salire poi sull'auto, un'Audi A4 station grigia, anno 2014. Credo che fossero almeno in due, ma non escludo che ci fosse un terzo complice. In questi giorni stiamo lavorando perché questo fine settimana c'è la sagra del paese, e c'è un bel via vai di gente. In più faceva caldo e la porta era aperta, ma il cancelletto che separa il forno dal bancone, dove c'erano i soldi e il computer che hanno rubato, era chiuso. I ladri sono risusciti a piegare la serratura e a oltrepassarlo. Sarò stato via due minuti al massimo: è stato velocissimo».

IL COLPO

Quando Giobatta è andato nella gelateria vicina per chiedere se avessero notato qualcosa di anomalo, la titolare in effetti ha confermato che proprio davanti al suo negozio, c'era un'Audi grigia che è rimasta lì per circa mezz'ora.

«Sono convinto che fossero appostati - prosegue Giobatta -. Tra l'altro, ci ho pensato dopo, l'altro ieri ho incrociato un'Audi dello stesso colore: evidentemente stavano facendo dei giri di ricognizione per studiare i mie comportamenti. Ieri sera, quando ho spento le luci, hanno capito che ero in chiusura e così sono entrati in azione. E la cosa che più mi infastidisce, oltre al bottino, è che tutto il giorno l'ho passato a uffici, negozi e assicurazione: in caserma dei carabinieri per la denuncia, poi ad acquistare un nuovo computer ed il telefono; rifare il contratto con il gestore sennò non riusciamo a lavorare e a ricevere gli ordini dei clienti».

Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Purtroppo non è la prima volta che la pizzeria è vittima dei ladri. L'anno scorso, infatti, ci sono stati tre furti nel giro di appena sei mesi. «Avevo aperto la pizzeria a inizio 2022 e in sei mesi sono venuti tre volte. Il secondo furto è stata messo a segno a luglio del 2022 - aggiunge il pizzaiolo -. Un mese dopo, ad agosto, terzo radi dei ladri che se ne sono andati con una trentina di bottigliette e lattine di acqua e bibite». L'Audi Grigia sulla quale sono scappati i malviventi è già stata segnalata molte volte aggirarsi nelle e vicinanze dei luoghi dove poi sono avvenuti alcuni recenti furti. E la presenza dell'Audi non sarebbe una coincidenza e quando i casi si moltiplicano, il sospetto prende forma.