Ruba formaggi e prosciutti mentre è in servizio, guardia giurata nei guai

SAN PIETRO IN GU - Doveva garantire la sicurezza, ma era lui stesso che invece rubava, probabilmente sicuro che nessuno arrivasse a dubitare di una guardia giurata. Mai come in questo caso si può dire: “trovato con le mani nel sacco”. Un sacco contenente vari generi alimentari: pasta, carne, insaccati, ma soprattutto formaggi tra cui intere forme di parmigiano.

Sono stati i carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta ad arrestare, nella notte tra sabato e domenica scorsi, Giancarlo Gabborin, 40 anni, abitante a San Pietro in Gu. Per conto di un istituto di vigilanza svolgeva il servizio di guardia giurata nella portineria del grande magazzino alimentare del Gruppo Unicomm, di proprietà di Mario e Marcello Cestaro, che si trova a San Pietro in Gu. Proprio durante l’orario di servizio, eccolo, le prove dei militari sono inequivocabili, prendere vari prodotti dagli scaffali e caricarli nella sua auto. L’area era tenuta sotto controllo dopo che si erano registrati degli ammanchi, assolutamente incompatibili con danneggiamenti di prodotti che li rendono invendibili come talvolta capita. Possono delle forme di formaggio svanire dall’inventario, come pure gli insaccati?

SUPERMERCATI

I generi alimentari sono destinati ai supermercati di varie insegne del gruppo. Non sono inviati all’immediata vendita al dettaglio. Quindi, in qualche modo, dovevano uscire dai magazzini e così è scattata l’operazione dei carabinieri. L’altra notte il cerchio si è chiuso. Quanto sottratto non era affatto di poco conto. Valore complessivo dei beni 3.500 euro. E’ scattata anche la perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati altri generi alimentari oggetto di furto del valore di 200 euro. Ma l’operazione svolta dagli uomini dell’Arma è stata più ampia. E’ stata controllata un’altra abitazione, a San Pietro in Gu, dove abita P.F., 61 anni. Anche qui sugli scaffali della dispensa, numerosi generi alimentari risultati mancanti sempre dai magazzini Unicomm. Valore, 3 mila euro. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Non bastasse questo, nel corso della perquisizione, nella taverna dell’abitazione i carabinieri hanno trovato sette giovani, amici del figlio del denunciato, che stavano cenando assieme. Comportamento questo proibito in quanto non conviventi. Di qui la sanzione di 400 euro per ciascuno. Per quanto riguarda la guardia giurata arrestata è stata rimessa in libertà in attesa del processo.

