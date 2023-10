Torna dalla caccia con amico, ha un malore alla guida: morto sul colpo

FERRARA - Stava tornando da una nottata di caccia, quando ha avuto un malore fatale alla guida della sua auto ed è finito contro un palo e alcuni cassonetti dei rifiuti a Casaglia (frazione di Ferrara) in via Ranuzzi. E' morto così questa mattina verso le 9 Franco Giusto, 60 anni, padovano. In auto con lui c'era un amico uscito illeso dall'incidente così come i due cani da caccia a bordo.