Sbanda con l'auto e vola dentro al fosso: stupore per i soccorritori al loro arrivo

. È successo questa notte verso le 5 lungo la strada metropolitana 59 che da Caorle porta a San Stino di Livenza. Il giovane era alla guida di una Renault nel tratto che da Caorle porta verso Ottava Presa. Giunto in prossimità del ristorante "Carboni ardenti" il ventenne ha improvvisamente perso il controllo dell'auto. La Renault è volata fuoristrada finendo per carambolare dentro al fosso. Un botto impressionante tanto che l'utilitaria è rimasta completamente distrutta. Stupore per i soccorritori quando sono arrivati sul posto trovando il giovane residente nell'hinterland di San Stino praticamente incolume. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per accertare cause e responsabilità assieme al soccorso stradale Vaccaro che ha dovuto faticare per rimuovere l'auto.