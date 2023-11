Filippo, la fuga in auto e il dubbio: si trova ancora in Italia o è scappato all'estero? L'appello del procuratore Cherchi: «Costituisciti»

Nessuna traccia recente di Filippo Turetta e della sua auto. La notizia del ritrovamento della vettura nei pressi del lago di Barcis al momento è destituita di fondamento.

Dove è stata vista l'auto di Filippo Turetta?

La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz.



Le segnalazioni

Questa sembra essere l'unica segnalazione ufficiale. Le agenzie di stampa austriache riportano anche di altri avvistamenti della Punto nera in Carinzia ma al momento non vi sarebbero conferme. C'è anche chi ha chiamato i carabinieri sostenendo di aver visto Filippo entrare in un centro commerciale a San Candido, ma anche questa segnalazione non avrebbe mai trovato alcun riscontro.

L'appello del procuratore a Filippo: «Costituisciti»

«Ancora non abbiamo elementi certi» sulla dinamica di quanto avvenuto. «La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui. L'invito «che gli rivolgo è quello di non continuare in questa fuga verso l'Austria, si costituisca». Lo ha detto il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi al Tg1.