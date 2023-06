Figli di coppie gay, il ricorso della Procura di Padova accende il dibattito. Salvini: «I bimbi nascono da mamma e papà». Il Pd: «Orfani di Stato»

PADOVA - Due mamme nella realtà di tutti i giorni, una sola per lo Stato. La Procura di Padova ha chiesto che una bimba di 6 anni porti il cognome solo di una delle due mamme. A stretto giro aveva replicato il sindaco Sergio Giordani che continuerà a registrare i bimbi di genitori gay.

Il dibattito sul tema è apertissimo.

La decisione della Procura

Il dibattito: «La Procura ha applicato la legge»

Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha detto: «C'è stato un intervento della magistratura. Non ne conosco gli estremi. Se la magistratura è intervenuta avrà dei motivi di intervenire. Sostengo che l'amore è bello e libero, ma per quello che mi riguarda i bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. Le Procure non intervengono perchè questo o quel ministro o un politico dicono qualcosa, fortunatamente non è così».

Sulla stessa scia il pensiero di un altro ministro, Luca Ciriani, con delega ai Rapporti con il Parlamento: «Sono questioni complesse che vanno affrontate con prudenza e rispetto. È importante partire dal fatto che la Procura di Padova ha semplicemente applicato la legge, come richiamato da una sentenza della Cassazione. In Italia, il matrimonio è soltanto tra uomo e donna, e quindi solo il genitore biologico è il genitore il cui cognome può essere registrato. Quindi la Procura ha semplicemente applicato la legge. I sindaci non sono al di sopra della legge. Inoltre, è fondamentale ricordare che i diritti dei bambini devono essere sempre tutelati e, indipendentemente dai loro genitori, nessun bambino ha diritti inferiori agli altri. Sono tutti uguali».

«Le anagrafi italiane non sono il laboratorio per le sperimentazioni sociali delle Famiglie Arcobaleno e dei sindaci del Partito Democratico: impugnando atti di nascita che attestano il falso, perché nessuno è mai nato da due donne, la Procura di Padova ha difeso lo Stato di Diritto e la realtà delle cose - è il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus - Ad aver messo quei bambini in una situazione di disagio sociale non è stata la Procura che fa rispettare la legge richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ma le coppie che hanno deciso di privarli per sempre del papà che avevano il diritto di conoscere e dei sindaci del Pd che hanno manipolato ideologicamente i loro atti di nascita per gratificare un loro segmento elettorale. Basta mettere al mondo bambini orfani di padri e madri vivi, basta uteri in affitto, basta commercio di gameti umani, basta mercato dei figli».

E chi si schiera con le famiglie gay

C'è anche chi ritiene uno sbaglio il ricorso della Procura, come Cecilia D'Elia, senatrice Pd: «Quello che è successo a Padova è gravissimo, feroce nei confronti di quelle famiglie e dei loro bambini, a cui viene negato un genitore, resi orfani per legge. La restaurazione della cosiddetta famiglia naturale - unica in cui la genitorialità è consentita - in nome dell'ideologia mette in discussione legami vivi e reali. È un attacco - continua - alla famiglia come luogo degli affetti e delle relazioni fondate sull'amore che non riguarda solo le famiglie arcobaleno, ma un'idea di convivenza e di rapporto tra generi e le generazioni. Una deriva autoritaria che non possiamo consentire».