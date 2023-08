Padova. Ex Rinascente, ceduto lo spazio espositivo a Res spa in cambio di un intervento sul castello Carrarese

PADOVA - Il Comune rinuncia al suo spazio all'interno dell'ex Rinascente, in cambio Res Spa che fa capo a Guglielmo Tabacchi realizzerà una nuova sala espositiva e un ristorante dentro al castello dei Carraresi. Ad annunciare l'operazione sono stati questa mattina, 4 agosto, l'assessore al Commercio Antonio Bressa e il titolare della Cultura Andrea Colasio.

Il progetto

«Attualmente il piano terra e il primo piano dell'ex Rinascente sono occupati da sette attività commerciali - ha spiegato Bressa - nel secondo nel terzo piano invece dovrà insediarsi una palestra che fa capo ha un grande gruppo internazionale. All'ultimo piano però - ha aggiunto l'esponente del Partito democratico - è presente uno spazio espositivo di oltre 350 metri quadri che fa capo al Comune. In accordo con la proprietà, abbiamo deciso di rinunciare a questo spazio per valorizzare un'altra area espositiva».

«L'operazione è piuttosto semplice - ha detto invece Colasio - a fronte della rinuncia al nostro spazio all'interno della ex Rinascente, Res Spa si impegna a restaurare un edificio all'interno del castello di Carraresi.