Libri, telefonia, giocattoli: ecco il nuovo volto dell'ex Rinascente a Padova

PADOVA - Entro il prossimo autunno i primi 2 piani dell’ex Rinascente a Padova saranno nuovamente occupati da attività commerciali. Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio Antonio Bressa. «Sì, finalmente una parte significativa dello stabile tornerà alla sua funzione originaria, quella commerciale – spiega Bressa – ad affiancare i negozi che sono già presenti all’interno del palazzo e che occupano sia il piano terra che il primo piano, ci saranno tre nuove importanti realtà. La prima, come annunciato un paio di mesi fa, è la libreria Mondadori che, dopo l’estate, si sposterà da piazza Insurrezione per occupare gli spazi che si affacciano su piazza Garibaldi. All’angolo con via Calvi aprirà invece i battenti un corner dell’operatore telefonico Iliad».

«Ad occupare uno spazio da oltre 200 metri quadri che dà sul Listòn – conclude l’assessore – sarà infine un punto vendita di Giochi preziosi. La presenza di una grande negozio di giocattoli, proprio nel cuore della città, potrà avere effetti benefici per tutto il centro storico perché creerà, inevitabilmente, un movimento importane di famiglie con bambini». La Rinascente nella città del Santo ha chiuso definitivamente i battenti a febbraio del 2019. Complici le restrizioni legate al Covid, i lavori di trasformazione dei locali che ospitavano il grande magazzino si sono protratti oltre il previsto. Ora restano il secondo e il terzo piano occupare. Salvo imprevisti, ad aggiudicarsi questi spazi dovrebbe essere una palestra extra lusso.