PADOVA - Incidente sul lavoro, questa mattina, 26 maggio, alla ex Rinascente in centro a Padova: un operaio che è caduto durante il montaggio di alcune attrezzatture ed ha sbattuto violentemente la testa. L'operaio ha perso conoscenza ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spisal.