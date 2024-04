Scende dall'auto, aggredita con un coltello per farsi consegnare la borsa

PADOVA - Nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 aprile, la Volante del Commissariato Stanga è intervenuta in via Lisbona poiché una donna, 42enne italiana, appena scesa dalla sua autovettura in un parcheggio, è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con un coltello, ha tentato di strapparle di mano la borsa.

La donna ha immediatamente reagito riuscendo anche ad allontanare e a mettere in fuga l’uomo che aveva anche tentato di salire sulla autovettura della vittima.

Nelle fasi della tentata rapina, la vittima ha riportato anche due tagli superficiali medicati in Pronto Soccorso. Attivate indagini dalla locale Squadra Mobile per risalire alla identificazione dell’aggressore.