Botte ai bimbi per il Corano, lezioni sospese al centro islamico, gli amici dell'imam: «Un brav'uomo»

di Gabriele Pipia

PADOVA Gli occhi sconvolti e lo sguardo fisso sul pavimento. Sumaiya non dice nemmeno una parola in italiano, ma capisce tutto e poi chiede aiuto all'amico interprete: «Mio marito è una brava persona, lui non picchia nessuno» mormora scuotendo la testa. Sumaiya Farhana è la moglie 21enne dell'imam arrestato dagli uomini della Digos di Padova con un blitz all'alba ieri mattina. Velo nero in testa ed espressione pietrificata, a mezzogiorno questa giovane donna incinta è seduta sul tavolo del...