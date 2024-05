Genova, arrestato alla stazione uomo accusato di femminicidio in Francia: voleva scappare in Algeria

Arrestato dalla polizia oggi a Genova un uomo di 44 anni, francese di origine algerina, accusato di aver ucciso qualche giorno fa la propria compagna nel comune di Antibes (tra Cannes e Nizza) dove risiede. La sua intenzione, appena giunto in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, era di imbarcarsi proprio verso l'Algeria. A fermarlo per un controllo è stata la Polizia ferroviaria di Genova, alla stazione di Brignole, insospettita dal fatto che lo straniero alla vista degli agenti aveva tentato frettolosamente di uscire dalla stazione. Il nervosismo dimostrato dal 44enne durante la sua identificazione ha spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche sul suo conto. Di qui la scoperta del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti proprio in questa stessa mattinata dalla Corte d'Appello del Tribunale Giudiziario della città di Grasse in Francia.

L'omicidio

Secondo le prime ricostruzione, l'uomo avrebbe ucciso la compagna lo scorso 11 maggio.