Con la Mercedes finisce nel fossato, 24enne lotta tra la vita e la morte

PADOVA - Lotta tra la vita e la morte dopo un drammatico incidente. E' successo oggi, 5 novembre, a Padova in via Messico, al confine con Ponte San Nicolò. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale un ventiquattrenne residente a Ponte San Nicolò, M.T. queste le sue iniziali, mentre si trovava al volante di una Mercedes in direzione Ponte San Nicolò verso Padova è finito autonomamente fuori strada andando a finire la sua corsa fuori controllo lungo il fossato che delimita la carreggiata. Sul luogo dell'incidente si sono portati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Non è stato facile per i pompieri estrarlo dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari. Il ventiquattrenne è stato rianimato e intubato per essere poi trasferito in prognosi riservata in ospedale a Padova. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità di recupero. Il traffico nella zona è andato letteralmente in tilt fino a tarda sera.