BORGORICCO/SAN GIORGIO - Due incidenti stradali con... retroscena che mettono nei guai gli automobilisti.

Il primo schianto

Lo scorso 2 settembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A distanza di due mesi sono giunti dall'ospedale i risultati degli accertamenti clinici effettuati subito. Ebbene, uno dei coinvolti nello schianto, un uomo di 27 anni di Trebaseleghe, al momento dello schianto guidava sotto effetto di cannabinoidi.

L'incidente era avvenuto lungo la Sr 308 a Borgoricco. Entrambi i coinvolti seppur in maniera lieve sono rimasti feriti e quindi sono stati trasportati in ospedale. Ieri, 4 novembre, il ventisettenne è stato convocato al Comando della Polizia locale della Federazione del Camposampierese e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida sotto l'influenza di stupefacenti con contestuale ritiro della patente.

L'incidente a San Giorgio delle Pertiche

Un secondo analogo episodio che ha visto sempre gli agenti del comandante Antonio Paolocci protagonisti nei rilievi e nelle indagini ha riguardato un incidente avvenuto ad ottobre a San Giorgio delle Pertiche. In questo caso lo schianto è avvenuto tra un furgone e una micro-car. Le analisi su un 59enne residente sul posto hanno riscontrato una positività alle benzodiazepine, una classe di psicofarmaci la cui assunzione è vietata prima di mettersi alla guida.