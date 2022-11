Borgoricco, schianto tra due auto: la Bmw finisce contro il guardrail. Un ferito

BORGORICCO - Poco dopo le 18:30, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 308 al km 14 tra gli svincoli di Borgoricco e San Giorgio in Bosco per un incidente stradale tra due auto: una persona ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito è stato preso in cura dai sanitari per essere trasferito in ospedale. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.