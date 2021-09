CODEVIGO Vivo cordoglio a Codevigo e in tutta la Saccisica per la morte, avvenuta intorno alle 12 di ieri, di Pierluigi Maistrello, il 65enne travolto in bici da un camion mercoledì scorso lungo la statale 516 Piovese, in prossimità del semaforo sul ponte di Codevigo. Subito ricoverato in gravissime condizioni in neurochirurgia a Padova, Maistrello non si è più ripreso dai traumi causati dall'incidente, nonostante diversi interventi...

