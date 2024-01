Sorpresa all'Epifania: il Papa risponde con un video-messaggio ai ragazzi di Codevigo: «Andate avanti con gioia»

CODEVIGO - Sorpresa questa mattina, 6 gennaio 2024, a Conche di Codevigo, ultimo Lembo della Diocesi di Padova proteso verso la Laguna, per il video messaggio che Papa Francesco ha inviato in risposta ad un pensiero mandato da una classe di catechesi al Santo Padre prima di Natale. Nella sua risposta il pontefice ha invitato non solo i ragazzi e le loro famiglie ma anche tutti gli abitanti della comunità di Conche ad andare avanti nella fede, concludendo con una benedizione rivolta a tutti.