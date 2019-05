Travolge i plateatici di 2 bar e scappa: è caccia al Range Rover Evoque

di Michelangelo Cecchetto

CITTADELLA - Un'auto impazzita, unail cui guidatore si è dileguato, alle due e mezza della notte tra sabato e domenica, in via Marconi, centro storico di Cittadella, ha travolto le pesanti fioriere, i tavoli e le sedie, posizionati sul plateatico esterno di due locali, il Peccati di Gola e I Carraresi bistrot. Solo il caso ha voluto non ci fosse nessun avventore accomodato. Non fosse stato così i danni non sarebbero stati solo materiali, ma molto, molto, più gravi.