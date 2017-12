Incendio provocato da una lampada: paura negli ambulatori dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - Paura stamani in ospedale a Cittadella: i vigili del fuoco sono intervenuti presso gli ambulatori della parte vecchia dell’per un principio d’incendio, divampato in un locale seminterrato adibito a magazzino vestiario.La squadra intervenuta dal locale distaccamento ha subito spento il principio d’incendio, innescato da una lampada, che ha prodotto notevole fumo, estesosi a diversi ambulatori al momento tutti vuoti. La squadra ha provveduto all’aerazione dei locali. Sul posto anche il funzionario di turno dei vigili del fuoco di Padova. Sono in corso i controlli di salubrità dei locali.