Cittadella, fori con il trapano su tre platani per farli morire

CITTADELLA - Un'azione mirata e precisa, destinata quasi certamente a far morire tre alberi. Ecovandali al momento ignoti hanno agito in via Ca' Moro, Strada Provinciale 47 Valsugana, a Cittadella.

La verifica degli agenti della polizia locale della città murata per le competenze di legge ha constatato quanto riferito dal personale del Comune. Tre platani sono stati forati alla base del fusto, sette i fori contati, tutti del diametro di 10 millimetri con una profondità che va dai 10 ai 15 centimetri, eseguiti utilizzando un trapano avvitatore. Non è possibile stabilire, almeno fino ad ora, a quando risale il fatto.



IL GESTO

Un ecovandalismo l'ha definito la polizia locale. Non si ricorda, almeno non è mai stato scoperto nella città murata, un gravissimo gesto come questo. Le piante sono sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico, sono sul suolo pubblico. Sono in corso accurate indagini da parte del reparto di Polizia ambientale del Distretto Pd1A diretto da Gledis Sambugaro, finalizzate all'identificazione del o dei responsabili. Si sta comunque procedendo ad una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per danneggiamento volontario.

Non sono mai giunte in municipio segnalazioni relative a proteste dei residenti, come a volte capita in alcune zone, per le foglie secche delle piante comunali che cadono nelle aree private, o tra privati stessi. Quindi, ad ora, definire il motivo del vandalismo attuato sui tre platani, se non arduo è impossibile. Chi ha agito è la stessa persona e lo ha fatto nel cuore della notte, dato l'elevato volume di traffico sulla Valsugana. Certo, non occorre chissà quanto tempo per praticare i fori, ma le piante sono sul ciglio della strada.



LE VERIFICHE

Degli esperti effettueranno delle valutazioni in base alle quali si deciderà quale sarà l'intervento più opportuno. Le piante appaiono già con una certa sofferenza. Non è da escludere che oltre ai fori, sul terreno vicino al tronco siano state gettate sostanze velenose per accelerare il disfacimento, sostanze messe anche nei fori.

Furente il sindaco di Cittadella Luca Pierobon: «Durante le verifiche periodiche previste per legge sullo stato delle alberature, ci si è accorti dei fori. Fori fatti per farli morire. Gli alberi sulla strada non hanno mai rappresentato un problema. Mi auguro si riesca a trovare chi è stato così da farlo pagare per quello che ha fatto. La denuncia verrà presentata. Se credono che ci fermiamo qui si sbagliano. Se i platani saranno tolti, se pensano di averli uccisi ed essersene liberati, al loro posto verranno messe altre piante. Non è questo il modo di fare. Dovessero esserci recriminazioni, si contatti il Comune. Oltre all'azione deplorevole, ci sono anche i costi che dovranno essere sostenuti da tutta la collettività. Le ricerche continuano, spero si arrivi al responsabile per dargli una punizione esemplare».