PORTO VIRO - Le Giacche verdi saranno impegnate nella vigilanza del territorio contro gli ecovandali. Giovedì scorso, si sono dati appuntamento al Collettore Padano rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle forze dell’ordine e dei volontari delle Giacche Verdi, per discutere insieme del nuovo servizio di vigilanza che sarà attivato proprio in quell’area, al fine di combattere i frequenti episodi di ecovandalismo e spaccio che, sempre più spesso, stanno causando non pochi problemi agli abitanti di Porto Viro.



SICUREZZA E DECORO

Un problema sia di sicurezza che di decoro, come fanno sapere alcuni dei partecipanti alla “riunione” che, di fatto, ha sancito l’inizio della collaborazione sperimentale, dove il Comando di Polizia Locale lavorerà in sinergia con le Giacche Verdi che, per l’occasione, si sono presentate in sella a due cavalli in loro dotazione. «Con questo nuovo esperimento - ha spiegato il sindaco Valeria Mantovan - vogliamo cercare di ridurre e contrastare i delinquenti che, spesso, affollano questa zona un po’ dimenticata del nostro Comune». Il primo cittadino ha posto l’attenzione al notevole degrado a cui è sottoposta l’area, tra rifiuti abbandonati e vetri rotti, e ha aggiunto che nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli, soprattutto nelle ore serali, per consentire a tutti i cittadini di poter percorrere in sicurezza la zona, adatta alle passeggiate in mezzo alla natura.

È intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza Michela Girardello, che ha affermato: «Si tratta di una zona di rara bellezza che, purtroppo, col passare del tempo è stata dimenticata e, dunque, lasciata al suo destino».



NUOVA VITA ALL’AREA

«Il nostro compito - prosegue Girardello - sarà di dare una nuova vita all’area, potendo contare anche sulla collaborazione di un servizio di vigilanza privata che, tre sere alla settimana, perlustrerà la zona al fine di far cessare le attività illegali che tuttora vengono svolte qui». Presto verrà messo a disposizione un numero privato a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali sospetti e situazioni di pericolo e che, dalla prossima settimana, sarà possibile ammirare una aiuola mellifera che ospiterà alcune arnie per accogliere le api, sperando che ciò sia solo il primo passo verso la rinascita del Collettore Padano.



LA RINASCITA

Iniziativa particolarmente apprezzata anche da Frida Spoto, presidente regionale delle Giacche Verdi, che, entusiasta della futura collaborazione tra l’associazione e il Comune di Porto Viro, ha ricordato anche che il lavoro del gruppo va avanti dal 1993 e che può contare su dei volontari estremamente preparati. Quanto alla presenza dei volontari a cavallo, ha precisato che le Giacche Verdi sono autorizzate a compiere il proprio dovere anche valendosi degli animali nelle attività di perlustrazione delle zone interessate. Non è mancato, infine, l’augurio del comandante del Comando di Polizia Locale di Porto Viro Maurizio Finessi, che ha colto l’occasione per ringraziare le Giacche Verdi per l’aiuto che sarà dato alle forze dell’ordine già presenti e vigili sul territorio, specificando come l’attenzione e la sicurezza non siano mai abbastanza.