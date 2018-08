Staffa si sgancia dal camion, auto "tagliata": conducente ferita al braccio

di Maria Elena Pattaro

CARCERI - Quella staffa doveva restare agganciata al camion, invece si è staccata trasformandosi in una pericolosa “lama” che ha squarciato la fiancata di un’auto. La 35enne che era al volante è rimasta ferita al braccio sinistro, per fortuna in modo non grave. Ha rischiato di avere un epilogo ben più tragico l’incidente successo ieri mattina a Carceri, lungo la strada provinciale 100 che collega il paese al vicino comune di Ponso e che in quel tratto prende il nome di via Braggio.