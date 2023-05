PADOVA - Cercare casa a Padova è diventato praticamente un incubo. Ci sono sempre meno appartamenti a disposizione: esplode la domanda e di conseguenza schizzano all’insù i prezzi. E così un monolocale che fino al 2019 costava 500 euro al mese all’inquilino, spese comprese, ora si trova sul mercato quasi 700, e senza spese.

È uno degli effetti a lungo termine della pandemia Covid: durante l’emergenza tanti studenti e lavoratori hanno chiuso anzitempo i contratti lasciando gli immobili liberi.

Nel frattempo i proprietari hanno ammodernato le strutture e quando la vita è “ricominciata”, c’è stato il boom di richieste con un aumento dei prezzi dovuto anche alle ristrutturazioni che hanno immesso nel mercato appartamenti di fascia più alta. E a farne le spese sono proprio i “trasfertisti”, ovvero coloro che a Padova ci vivono per motivi di studio e lavoro.

Padova è prima

Nell’ultimo caso il capoluogo euganeo primeggia, assieme a Treviso: è in queste due provincie, infatti, che sono stati stipulati più contratti di locazione per i lavoratori: il 43,8%. Per quanto riguarda gli studenti, Padova sale sul gradino più alto del podio con il 21,9% dei contratti. Lo evidenziano i dati dell’ufficio studi di Tecnocasa dell’analisi socio-demografica che ha preso in esame tutto il 2022.

Tutto questo produce un altro fenomeno: la penuria di alloggi in affitto a prezzi abbordabili va a favore degli affitti brevi di Airbnb e piattaforme simili che garantiscono pagamenti anticipati e la certezza che l’ospite lasci la casa. A scapito però del prezzo sul lungo termine.

Il fenomeno

A Padova quando si parla di affitti non si possono scindere le locazioni classiche dalla fetta di mercato rappresentata dagli studenti universitari fuori sede. Questi ultimi sono decine di migliaia, che puntano soprattutto ai quartieri più centrali e più vicini alle facoltà. Dal 2021 di appartamenti non solo non se ne trovano per loro, ma nemmeno per famiglie e lavoratori fanno una fatica estrema.

Ma perché trovare un affitto in città è così complicato? La risposta è il frutto di una serie di dinamiche. E tutte rientrano negli effetti della pandemia: moltissimi studenti universitari hanno lasciato gli appartamenti affittati per seguire le lezioni online da casa e, l’anno successivo, con il ritorno in presenza, c’è stato un aumento esponenziale di richieste.

Tanti proprietari però, nel frattempo, hanno approfittato dei molti bonus fiscali per ristrutturare, quindi ci sono tante abitazioni non più disponibili, altre che servono ai proprietari stessi mentre lavorano nelle loro case principali, altre ancora che ora vengono affittate a famiglie o lavoratori, ritenuti più affidabili dei ragazzi. Senza contare che ora, con le difficoltà nella gestione del Superbonus, parecchi immobili sono ancora nella fase dei lavori e non possono essere affittati.

Le speculazioni

E in questa situazione si sviluppano le speculazioni. Scorrendo i vari annunci, anche sul web, una cosa, ad esempio è molto evidente: il costo della locazione è relativamente basso, ma è aumentato esponenzialmente quello delle spese condominiali.

E così, nonostante un monolocale si affitti “solo” a 500 euro al mese, a questi bisogna aggiungerne 200, 300 o 400 di spese non meglio definite. Un salasso. I prezzi, anche per singolo posto letto, sono sempre più alti: alla Stanga si trovano stanze singole a 400 euro, in corso del Popolo possono servire fino a 300 euro al mese per un posto in stanza doppia o 500 per una singola con bagno in comune, mentre se è ad uso esclusivo addirittura si vedono i 600 euro.

Un bilocale in una costruzione degli anni ‘60 in zona Palestro arriva a 580 euro al mese, escludendo le bollette. E in tutto ciò vi è il fiorire di siti e pagine Facebook di sedicenti agenzie, che puntano soprattutto agli studenti in arrivo dall’estero che non trovano spazio nelle residenze universitarie.