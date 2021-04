CAMPODARSEGO (PADOVA) - Incidente stamani - 10 aprile - intorno alle 9 a Campodarsego: lo schianto è stato tra via San Giuliano e via Bollane, violento impatto fra un Ford Transit e un'auto. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, composta da mamma, papà e un figlioletto di due anni. La donna è stata elitrasportata a Treviso in gravi condizioni, padre e figlio sono ricoverati invece a Padova.