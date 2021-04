FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Incidente mortale alle 14.20 di oggi, sabato 10 aprile, a Villanova di Fossalta: è uscito di strada a bordo di una Peugeot un uomo di 58 anni, di Fossalta. La vettura è finita in un fosso. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente e del decesso. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia, 118