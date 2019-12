Una banana attaccata al muro vale più di 100mila euro: la nuova opera di Cattelan stupisce

come riporta The Art Newspaper.

È tra glipiù eccentrici e di successo e continua a stupire. L'artista padovanoha realizzato un'opera del valore di 120mila dollari (oltre 100mila euro). In'un ottica forse minimalista e naturalmente originale, ha usato una banana vera attaccandola al muro con un semplice nastro adesivo. L'installazione dell'artista italiano più pagato al mondo è intitolata "Comedian" ed è esposta nello stand dellaTutti possono ammirarla, ma acquistarla non è semplice: costa 120mila dollari e rappresenta l'ennesima provocazione di Cattelan. Tre mesi fa il suo wc dorato è finito sui giormali dopo essere stato rubato. Il water in oro da 18 carati intitolato "America" era esposto auna residenza storica in Inghilterra, e aveva già fatto parlare di sé quando fu sarcasticamente presentata daldi New York come controfferta a, che avevano chiesto in prestito un quadro di Van Gogh per poter personalizzare il loro appartamento presidenziale alla Casa Bianca.Per rimuovere il wc - che era perfettamente funzionante, tanto che i visitatori dell'esposizione venivano invitati dagli organizzatori a utilizzarlo - i ladri hanno dovuto rompere i collegamenti idraulici, provocando danni e un allagamento negli ambienti del palazzo settecentesco (dove peraltro ebbe i natali Winston Churchill). Nel caso della banana, sorge spontaneo chiedersi: Qualcuno potrebbe mangiarla? E se ammuffisse? «Nessun problema - rispondono dalla galleria che la ospita - Lo valuteremo a tempo debito».