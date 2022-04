Volo della Finanza per sei bimbi ucraini malati, Zaia: «Siamo in prima linea»

PADOVA - «Continua l'arrivo in Veneto di bambini dall'Ucraina per essere affidati alle cure dei nostri medici e delle nostre strutture sanitarie in Veneto. Solo tra la giornata di oggi, 15 aprile, e quella di domani è programmato l'arrivo in Italia di 6 bambini dall'Ucraina con voli della guardia di finanza, accompagnati da adulti, e destinati ad essere curati nelle strutture pediatriche dell'Azienda ospedaliera di Padova. Anche due adulti arriveranno per essere curati allo Iov, dove potranno sottoporsi alle necessarie cure oncologiche. Siamo in prima linea e daremo tutto il supporto necessario per curare chi soffre così pesantemente gli effetti della guerra, in particolare i bambini. Il Veneto e la sua sanità continuano ad accogliere e curare soprattutto i più piccini, le vittime più indifese del conflitto in Ucraina». Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia annuncia l'arrivo di alcuni piccoli pazienti destinati alle cure degli ospedali di Padova. Oggi, infatti, è previsto l'arrivo in Azienda ospedaliera a Padova con un volo della guardia di finanza di tre bimbi ucraini, due con neoplasia e uno cardiopatico. Con lo stesso mezzo arriverà anche un'altra persona adulta, destinata ad essere cura allo Iov per cure oncologiche. Successivamente, domani, giungerà un ulteriore volo, sempre tramite il servizio internazionale la Cross, con a bordo altri tre bambini e un adulto, destinati, rispettivamente, all'Azienda ospedaliera di Padova e allo Iov.

