Monselice, arrivati 46 profughi dall'Ucraina: donne, bimbi e ragazzi accolti nel punto sanitario

MONSELICE (PADOVA) - Sono arrivati in pullman alle 11 di venerdì i primi 46 profughi che saranno temporaneamente ospitati nel punto sanitario allestito nell'ex ospedale di Monselice. Si tratta di donne, bambini, ragazze e ragazzi che nella struttura troveranno un letto, pasti caldi e assistenza sanitaria dopo la fuga dall'Ucraina. Il punto sanitario è gestito dalla Ulss 6, che garantirà vitto e alloggio oltre a procedere con gli screening per il Covid e le eventuali vaccinazioni, nel caso dei bambini anche quelle per altre malattie previste dal Sistema sanitario italiano. Protezione civile, Croce rossa, scout e personale delle associazioni hanno preparato l'accoglienza e supporteranno i profughi con beni di prima necessità e attività.

Si tratta di un punto sanitario con permanenza temporanea: i profughi vi riceveranno visite e cure, rimanendovi tra uno e cinque giorni prima di essere indirizzati ai vari centri d'accoglienza del territorio. Tutti sono stati sottoposti a tampone: eventuali positivi saranno alloggiati in un piano della struttura appositamente dedicato per trascorrere la quarantena.