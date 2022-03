Uno sportello dedicato ai profughi ucraini apre all'Ufficio immigrazione della Questura

PADOVA - La questura patavina, come spiega la dirigente Barbara Nori, ha dedicato uno sportello dell'Ufficio immigrazione appositamente per chi scappa dall'Ucraina. Già otto nuclei familiari, composti per lo più da donne e bambini, ha chiesto aiuto all'ufficio di piazza Zanellato. Qui i profughi possono ricevere informazioni sui permessi di soggiorno e di protezione internazionali e se non hanno un alloggio, il loro nominativo viene girato alla Prefettura per la ricerca di un alloggio.