PADOVA - Il mondo del benessere fisico e spirituale padovano, ma non solo, è in lutto: se ne è andato a soli 60 anni, a causa di una malattia, Antonio Ranalli, massofisioterapista, maestro di massaggi e ayurveda, operatore olistico, bene conosciuto nell’area termale e presidente dell’associazione Veda Mekong. Ranalli aveva iniziato all’età di 15 anni ad occuparsi delle tecniche di massaggio. Con gli studi specifici svolti dapprima in Italia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati