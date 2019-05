Allarme alcolismo: nel padovano sono 1.400 i pazienti in cura

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli esperti la chiamano. È l’abitudine di bere cinque o sei bicchieri uno dietro l’altro, in poco tempo ma con tanti rischi. Arriva dai Paesi nordici ed è sempre più diffusa anche tra gli adolescenti padovani. A ribadire l’allarme ora è un grande esperto come il dottor. Ogni giorno si trova a contatto con adulti e ragazzini che, per colpa dell’alcol, si sono infilati in un lungo tunnel da cui è molto difficile uscire.«Quello del cosiddettoè un fenomeno molto pericoloso, nato dieci anni fa e in costante crescita anche qui - spiega il dottor Zecchinato -. Coinvolge moltissimi giovani dai 15 ai 35 anni. C’è chi beve un bicchiere dietro l’altro in un’unica serata, quasi senza rendersene conto. Un’abitudine molto diversa rispetto al “bere mediterraneo” distribuito in tutta la settimana. Questo può comportare seri pericoli: è sicuramente meglio bere un bicchiere alcolico ogni giorno che non cinque tutti assieme nel fine settimana.