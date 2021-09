Agricoltore muore travolto dalla mietitrebbia mentre la sta riparando

PADOVA - Un uomo di 71 anni è morto oggi pomeriggio mentre tentava di riparare un guasto nella sua mietitrebbia. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola in Ca' Marchesane a Bastia di Rovolon, l'uomo è un contadino, residente in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme, lo Spisal e il 118, per il 71enne non vi è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono intervenuti per spostare il macchinario che finirà sotto sequestro. Dai primi accertamenti pare che l'uomo stesse lavorando ai suoi campi, la barra della trebbia si sarebbe staccata e lui ha tentato di aggiustarla, ma l'attrezzo gli è caduto addosso, non lasciandogli scampo.