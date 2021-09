Incidente sul lavoro, contadino precipita da un pendio e muore

TRENTO - Un contadino di 56 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro sopra Vernurio in val Passiria, in Alto Adige. Per cause ancora in via di accertamento, l'uomo è precipitato durante lavori su un terreno ripido, forse dopo essere stato colpito da un albero, riportando ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan con il medico d'urgenza che ha solo potuto constatare la morte dell'uomo.