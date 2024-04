Muore travolto da un treno: tragedia nella notte alla stazione di Lancenigo

VILLORBA (TREVISO) – Travolto da un treno, muore sui binari. Tragedia nella notte di Pasquetta alla stazione di Lancenigo, frazione di Villorba. L’investimento fatale è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 1° aprile, mentre transitava l’ultimo convoglio passeggeri diretto a Udine.

Il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto e ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem 118 ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Le sue generalità non sono ancora state rese note, ma a quanto trapela non sarebbe una persona del posto. L’ipotesi al momento più accreditata è il gesto estremo ma gli inquirenti stanno facendo gli opportuni accertamenti. Del caso si sta occupando la polizia ferroviaria di Treviso, che ha eseguito i rilievi.

La stazione di Lancenigo, non nuova a simili fatti di sangue, è dotata di telecamere. I filmati potrebbero restituire immagini utili a chiarire la tragedia.