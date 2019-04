Violenza su bimba di 7 anni, marocchino 46enne condannato in Appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE NELLE ALPI - Anche se, ad oggi, non ha ancora fatto un giorno diper quella presuntasu unache all'epoca aveva 7 anni, le porte della cella potrebbero spalancarsi prestissimo. Ieri mattina infatti, i giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno confermato in pieno la sentenza, pronunciata a suo carico 4 anni fa in Tribunale a Belluno. B.L., marocchino 46enne residente a Ponte nelle Alpi, è stato condannato a 5 anni di reclusione e al risarcimento di 50mila euro per i danni patiti dalla vittima. L'incubo della bimba che il marocchino, amico di famiglia, avrebbe dovuto accudire si sarebbe protratto dal 2009 al 2012, da quando lei era in seconda elementare.