Evacuati per due volte: da 7 mesi senza casa con le 3 figlie piccole

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALPAGO - A Schiucaz, paese di 15 edifici, oltre alle stalle, sono rimasti solo i muli e le galline. Sono ancora lì, ignari del pericolo che incombe su di loro. Fuori dal paese, passato il ponte e il pericolo, c’è Anna Vera Cecchinel. La sua casa non fa parte dell’abitato, ma dà sulla strada principale e per lei non c’è rischio. È potuta restare tra quelle quattro mura: è una delle privilegiate. Abita lì da 50 anni e una cosa così non l’aveva mai vista. «Mi...