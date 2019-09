Vacanze gratis ma senza cellulare: rispondono 19.000 da tutto il mondo Ecco i 10 vincitori

di Raffaella Gabrieli

AGORDO (BELLUNO) Lucas, Jozef, Fulvio, Ivana, Valentina, Igor, Michel, Stefania, Ionela e Ana Carolina: sono questi i nomi dei dieci fortunati sorteggiati tra i 19.102 partecipanti al concorso lanciato dai Comuni dell'Alto Agordino per promuovere il territorio in chiave slow. Un'idea, quella dal titolo Recharge in nature, che ha messo in palio un soggiorno gratuito ai piedi della Marmolada a coloro che si dichiarassero disposti ad abbandonare telefonini, tablet, social network e quant'altro. Così, al rifugio Onorio Falier,...